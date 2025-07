El 9 de julio se estrenó la serie que retrata la vida mandataria del expresidente Carlos Saúl Menem . La producción de Amazon Prime Video no lleva una semana en plataforma y no solo es número uno en Argentina, sino que también ha levantado diversos escándalos en el ambiente mediático. Algunas caras hablaron, entre ellas, Yuyito González .

Las palabras de Yuyito González

Yuyito González habló sobre la serie de Carlos Menem y fue contundente: "Estoy hablando con mis abogados"

A raíz de lo sucedido, Yuyito habló frente a las cámaras y dio su versión de los hechos: "No la vi, pero este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si había algo que me involucrara, ensuciara, o fuera desubicado y me relacionara. Todavía no he hablado".