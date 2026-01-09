Escándalo judicial: elevaron a juicio oral la denuncia de Vicky Xipolitakis contra su ex

El encargado del edificio donde vive la modelo fue clave para la decisión. / Captura telefe

La batalla legal entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli ha sumado un giro drástico que promete cambiar el destino del conflicto. En una reciente resolución que irrumpió en plena feria judicial, la justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del empresario, elevando a juicio oral la denuncia por violencia de género iniciada por la panelista de Cortá por Lozano.

Nuevos detalles del caso de Vicky Xipolitakis contra su ex por violencia de género. Tras dos instancias en las que el banquero había sido absuelto, la persistencia de la Griega ante el Tribunal Superior logró reabrir el expediente, enfocándose ahora en un violento episodio ocurrido en 2024 en la vivienda de sus padres, donde el acusado habría atacado físicamente a la mediática y dañado su propiedad.

Vicky Xipolitakis rompió el silencio tras el avance de su causa judicial Vicky Xipolitakis y Javier Naselli. Javier Naselli no logró el sobreseimiento y será juzgado por los hechos ocurridos en la casa de sus suegros. Archivo MDZ El detonante de esta nueva etapa judicial fue un incidente en el domicilio de los padres de Victoria en Lanús. Según los documentos presentados en LAM por Ángel de Brito, Naselli está imputado por daños en un marco de violencia doméstica. Testimonios clave, como el del encargado del edificio, fueron fundamentales para que el juez tomara esta decisión.

El trabajador relató haber visto al empresario "enfurecido porque lo grababan" y describió el instante en que golpeó la mano de Xipolitakis, provocando que el celular volara y se destruyera contra el suelo.

vicky xipolitakis vs naselli "Hay una luz al final del túnel", la frase de alivio de Vicky al enterarse del avance de la causa judicial. Captura América TV La madre de Vicky Xipolitakis también aportó pruebas cruciales al expediente, entregando audios donde el empresario intentaba desmentir el hecho tildando a su hija de "farsante". Sin embargo, las pericias psicológicas realizadas a la modelo reforzaron su postura; el equipo interdisciplinario determinó que la rubia presentaba sentimientos de indefensión y se encontraba en un complejo proceso de "desnaturalización de la violencia padecida".