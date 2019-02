Ernestina Pais enfrentó la detención del hijo de su hermana: "No lo crío yo"

El hijo de Federica Pais fue detenido junto a un amigo en la localidad de Vicente Lopez y fue imputado por "robo calificado agravado por el uso de armas de utilería".

Ernestina Pais, tía del joven, rompió el silencio desde Twitter y fue respondiendo a las consultas de sus seguidores por el caso.

"No tengo acceso a la causa y no lo veo hace mucho. Lamentablemente es decir que no lo sé; Lo estoy ayudando pero no lo hago público, no toda mi vida es pública. Un saludo", fueron algunos de los mensajes que contestó.

"No me defiendo, es la pura verdad. Yo me sorprendí tanto como ustedes, una pena, no digo esto con alegría; No es mi hijo. No lo crío y no lo veo hace cinco años", añadió.

"Un desastre, hasta me llamaron a las 7 AM para darme la noticia. ¿Sabés el susto que me pegué? Mi hijo estaba con el padre y tiene 15; La Justicia dirá, una pena. Soy sólo la tía", expresó la conductora.