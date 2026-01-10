Enredados confirmó su live action: quiénes son los actores que encarnarán a Rapunzel y Flynn Rider
Bajo la dirección de Michael Gracey, la remake de Enredados busca repetir el éxito multimillonario de la cinta original.
Después de meses cargados de rumores y teorías en las redes sociales, Disney finalmente rompió el silencio y confirmó quiénes se pondrán en la piel de Rapunzel y Flynn Rider. Esta dupla tendrá la difícil pero emocionante tarea de trasladar a la vida real la química que enamoró a millones en la versión animada de 2010.
La elegida para lucir la mítica cabellera dorada es Teagan Croft, recordada por su rol de Raven en Titans, mientras que el carismático ladrón será interpretado por Milo Manheim, la estrella de la saga Zombies.
La dirección de este ambicioso proyecto quedó en manos de Michael Gracey, el visionario detrás de El gran showman, lo que asegura un despliegue visual y musical de alto impacto. En cuanto a la historia, el guion será responsabilidad de Jennifer Kaytin Robinson, quien ya demostró su destreza en títulos como Do Revenge y Thor: Love and Thunder.
La presión es alta: la película original no solo es considerada un clásico moderno, sino que en su momento logró una recaudación global superior a los 590 millones de dólares, sentando las bases para esta nueva etapa de remakes.
Disney llevó adelante una campaña masiva de audiciones para dar con los perfiles ideales que pudieran combinar actuación y canto. Croft, con experiencia en Netflix gracias a True Spirit, y Manheim, quien demostró sus dotes de baile al quedar segundo en Bailando con las estrellas, parecen ser los candidatos perfectos para revivir la aventura de la torre.
Sin embargo, el misterio todavía rodea a una de las piezas fundamentales del tablero: la villana. Los fanáticos aguardan con ansiedad el anuncio de quién encarnará a Madre Gothel, la manipuladora figura materna que mantiene cautiva a la princesa. Hasta el momento, el estudio ha preferido mantener bajo llave este nombre, al igual que los detalles sobre el inicio del rodaje o la posible fecha en la que los farolitos volverán a brillar en la pantalla grande en esta tan esperada película.