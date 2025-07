Enojo al aire: la iracunda reacción de Marixa Balli con los productores de LAM

Durante su participación en Bondi, el exitoso espacio de streaming liderado por Ángel de Brito , Balli expresó su frustración con firmeza. "No estoy odiada, no estoy buscando ese lugar, ¿ok? Entonces no, nada que ver", aseguró en diálogo con el conductor y Pepe Ochoa. "No quiero conducir más LAM a partir de ahora, tendré mis motivos, pero no quiero", sentenció sin dejar lugar a dudas.

El enojo de Marixa Balli la llevó a abandonar el chat de WhatsApp de las angelitas

La panelista también criticó la forma en que es relegada. "Reconozco que no soy periodista pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Ángel se va de vacaciones digan: qué cara de tujes. Nada que ver". Y concluyó con dureza: "Me dijeron que en el programa había mucha información como para que lo llevara adelante. Me da bronca. No quiero que me tomen el pelo".