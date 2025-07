La China Suárez desmintió a Ángel de Brito y el conductor la destruyó con una respuesta letal

Eugenia China Suárez se encuentra en medio de una gran polémica luego de la durísima carta que publicó en su cuenta de Instagram contra Benjamín Vicuña. En las últimas horas, Ángel de Brito comentó que el actor denunciaría impedimento de contacto, ya que no ha podido ver a los hijos.

" En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible . Su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono, el abogado (de la China ) sin respuesta", comentó Ángel de Brito en una de sus historias de Instagram.

Captura de pantalla 2025-07-09 230952 La China Suárez desmintió a Ángel de Brito. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sangrejaponesa.

"De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy cada vez que se tienen que ir a casa de su papá", comentó la China Suárez en otra historia.