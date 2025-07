Bomba: Ángel de Brito contó que Benjamín Vicuña denunciaría a la China Suárez por impedimento de contacto

Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez protagonizan un nuevo y fuerte escándalo luego de que el actor le revocó los permisos para que no pueda llevarse a los menores a Estambul con Mauro Icardi. Lo cierto es que el presente del artista no es el mejor y Ángel de Brito contó nuevas novedades respecto al tema del momento.

En el comunicado que compartió Eugenia en su cuenta de Instagram, trató a su expareja de mal padre y hasta lo acusó de tener problemas con adicciones. En medio de todo esto, el conductor de LAM reveló que Vicuña está pasando un mal momento, ya que no pude ver a sus hijos.

" En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible . Su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono, el abogado (de la China ) sin respuesta", contó el periodista en su cuenta de Instagram.

La drástica decisión que tomaría Benjamín Vicuña contra la China Suárez:

Captura de pantalla 2025-07-09 221031 Ángel de Brito reveló nueva información. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

Además, agregó: "Al no poder encontrarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa, nadie le contestaba y el encargado le dijo que no sabía nada". Tras no poder dar con los menores, De Brito informó que el actor se dirigió a una dependencia policial para realizar una denuncia por impedimento de contacto y que en la comisaría le expresaron que "debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado".