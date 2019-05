En la apertura de "ShowMatch", Tinelli habló de la fórmula Fernández-Fernández

Marcelo Tinelli aprovechó los primeros minutos de ShowMatch de este lunes para hacer referencia al lanzamiento de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner para competir en las próximas PASO.

El conductor se dirigió directamente a Fredy Villarreal y le hizo un pedido: "¿Sabe a quién me gustaría que representara el lunes? Porque ha sido conmoción este fin de semana… A Alberto Fernández. ¿Lo saca usted a Alberto Fernández?".

En ese momento, Fredy se tapó la boca y amagó con retirarse del estudio. Tinelli insistió: "¿Cómo sería la voz de Alberto Fernández? Porque la gente dice: '¿Quién es Alberto Fernández?' '¡¿Cómo?!' 'Alberto Fernández: el candidato que puso Cristina Kirchner'. Es como que yo diga: 'Bueno, no conduzco más, ahora el que conduce es Frataslafra (por Alejo Frataslafra, histórico productor de ShowMatch). Por lo menos que se le escuche la voz a Frataslafra… Lo digo bien, lo digo con el mayor respeto que se merece Alberto Fernández. Pero, ¿como sería la voz de Alberto Fernández?".

Entonces, Fredy se encargó de imitar al flamante precandidato a presidente: "Es un honor estar con vos en este momento, hablando. Y la verdad es que es bien arriba, es una voz muy finita y muy arriba".

Conforme, Tinelli comentó: "Perfecto. Está bien, le sale bien. El lunes lo queremos tener en el Especial de Humor. Vamos a tener a Cristina para que presente a Alberto".

Pero, en ese momento, Fredy, que hasta la semana pasada se suponía que iba a estar encarnando a Mauricio Macri, retrucó imitando al presidente: "¿No me vas a invitar a mí? No estoy entendiendo… Antes venía todos los días y ahora no sé qué estaría pasando". Marcelo le contestó con una sonrisa.

No obstante, sobre el final del programa, Tinelli quiso aclarar su humorada: "Tengo un gran respeto político por Alberto Fernández. Más allá de los chistes que uno haga en el programa, es una persona que aprecio hace muchos años".

El lunes que viene podría no ser el único especial de humor de ShowMatch, ya que el segmento Genios de la Argentina no le estaría dando a Tinelli los resultados esperados en cuanto al rating. De esta manera, ya estaría barajando la posibilidad de sumar los clásicos sketches de Pablo Granados, Diego Pérez, Pachu Peña, Diego Korol, Sebastián Almada, José María Listorti y otros viejos colaboradores del ciclo.

En tanto, según se había anunciado, para el primer especial del próximo lunes estaba previsto que Fredy y Martín Bossi imitaran a Mauricio y Cristina, respectivamente, ya que esta parodia no llegó a hacerse por cuestiones de tiempo en el debut del ciclo, el 29 de abril. Ahora bien, dadas las circunstancias, es probable que Fredy tenga que cambiar su personaje por el de Alberto Fernández.

Fuente: Teleshow