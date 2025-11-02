Presenta:

¡Emoción a flor de piel! Emanero sorprendió a Lucía, su fanática de 98 años

El artista viajó con un enorme ramo de rosas y sorprendió a la mujer que no podía creer lo que estaba sucediendo.

El artista le cumplió el sueño a una querida fan. Fotos: captura de video YouTube/ OLGA / Instagram: @emanero. 

Emanero es uno de los artistas más populares de Argentina y a lo largo de su carrera ha realizado diferentes colaboraciones con Luciano Pereyra, David Bisbal, Los Palmeras, entre otros. El joven ha cosechado fanáticos en diferentes partes del mundo, pero quien se llevó toda la atención fue Lucía, una bisabuela de 98 años.

Es que en un video que se viralizó en las redes sociales se la ve a Lucía escuchando "Atorrante", uno de los temas más conocidos del cantante. En ese instante se pudo notar la emoción, ya que le hacía acordar a su marido

El video le llegó a Emanero quien no dudó en darle una sorpresa a la querida fanática y decidió viajar hasta su casa con un hermoso ramo de flores: "Estoy yendo a llevarle flores a Lucía, que la vimos el otro día por redes y la quiero ir a conocer".

Emanero conoció a Lucía, su fan de 98 años

Al ver al artista, Lucía se llevó las manos a su pecho y no podía creer que el sueño de conocerlo se volvió realidad: "¡No mentira! Emanero, no me lo puedo creer". Luego de esto, ella le contó que su marido era muy parecido a él y esto causó gran emoción.

Lucía conoció a Emanero y el momento se viralizó. Foto: captura de video Instagram/ @emanero.

En el final del video, Lucía le dio un beso en su mano y le expresó: "Mucha suerte para vos también. Gracias y te quiero mucho, no te quiero para novio, te quiero de que cantás lindo". Esta frase hizo estallar de risa a las personas presentes y al propio Emanero que sin lugar a dudas le cumplió un sueño a Lucía.

