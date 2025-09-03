Emmanuel Horvilleur recordó el insólito momento que vivió con una estrella internacional: "Se puso un poco..."

El cantante participó en "Otro día perdido" este martes y relató un encuentro tan llamativo como inesperado con una figura internacional.

Emmanuel Horvilleur fue el invitado de Otro día perdido este martes y sorprendió con una anécdota de los años noventa. Durante la charla con Mario Pergolini, el músico recordó un episodio particular en un camarín que compartió pared con el de Marilyn Manson.

"Sí. Yo estaba con una novia de esa época, Fausta. Estábamos ahí los dos. En el Alternativo de Ferro fue. Teníamos el camarín al lado", contó Horvilleur.

Emmanuel Horvilleur en Otro día perdido 2 El artista recordó el insólito episodio que vivió con Marilyn Manson. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Ante la duda de Pergolini, quien le preguntó si era telonero del artista estadounidense, el músico aclaró: "No. Tocaban Illya Kuryaki and the Valderramas, Soda Stereo, Cypress Hill, Marilyn Manson, en Ferro, en el '96".

El recuerdo no terminó allí, porque Horvilleur reveló que el encuentro tuvo un tinte inesperado. "Se puso un poco mimoso. Nos tiraba onda, a la pareja", añadió entre risas, dejando a Pergolini sorprendido.