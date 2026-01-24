¿Embarazo en puerta? Captaron a Wanda Nara en una situación dudosa y comprando ropa de bebé

Tras los rumores que la vinculan con Martín Migueles, Wanda Nara se llamó a silencio mientras las redes sociales estallan con la posible noticia.

El sábado por la tarde, las redes sociales se convirtieron en un verdadero hervidero tras la viralización de un video que tiene a Wanda Nara como protagonista absoluta. Las imágenes, difundidas originalmente por el perfil de Instagram de LAM, captaron a la conductora de MasterChef en plena jornada de shopping junto a su hija mayor.

¿Wanda Nara está embarazada? Sin embargo, no fue el outfit de la mediática lo que encendió las alarmas, sino un bulto de prendas de recién nacido que cargaba en sus manos mientras recorría los pasillos de un exclusivo centro comercial.

El misterioso video en el shopping y el beso que confirmaría el embarazo de Wanda Nara El punto de máxima tensión en el clip ocurre cuando la pequeña, al percatarse de que estaban siendo registradas por un teléfono indiscreto, reaccionó con un gesto cargado de simbolismo: se inclinó y le estampó un beso en el vientre a su madre. Esta acción, sumada a la elección de la indumentaria infantil que Wanda sostenía, fue el combustible necesario para que el interrogante sobre un posible sexto hijo se instalara en el trending topic del día.

wanda-nara-embarazada-foto-shop Wanda Nara fue sorprendida en un local de ropa infantil cargando prendas para recién nacido. LAM Hasta el momento, Wanda Nara ha optado por su estrategia más efectiva: el hermetismo total. No hubo historias aclaratorias ni comunicados de prensa que desmientan su vínculo con Martín Migueles o el supuesto estado de gestación. Fiel a su esencia de generar contenido incluso desde el silencio, la empresaria permite que las reproducciones del video sigan escalando.