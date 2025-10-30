El Trece publicó una bizarra promoción del nuevo programa de Moria Casán que generó críticas

A pocos días del debut de La One en la pantalla del solcito, lo usuarios notaron un llamativo detalle en el video promocional que no pasó desapercibido.

El regreso de Moria Casán a la televisión ha generado gran expectativa, ya que la propuesta de El Trece consiste en tener a La One en la franja horaria de la mañana, algo que los televidentes que la siguen desde hace décadas no han visto nunca.

Este miércoles pasadas las 19.00, la cuenta de Instagram de El Trece lanzó un extraño video promocional que tiene como protagonista a la gran figura del teatro y la pantalla chica, pero, un detalle no menor en la producción del material, generó una ola de comentarios.

El video muestra una evidente puesta hecha con IA (inteligencia artificial), en la que un par de botas gigantes de color fuxia recorre puntos cruciales de la Capital Federal, tales como el microcentro, el Planetario, el Puente de la mujer, la Casa Rosada y el Obelisco porteño.

El llamativo video promocional para el nuevo ciclo de Moria Casán El Trece y la polémica promoción del nuevo ciclo de Moria Casán El Trece y la polémica promoción del nuevo ciclo de Moria Casán. Video: Instagram @eltrecetv En la escena frente a Casa Rosada, cuando el plano de la monumental Moria la recorre hasta llegar a la mitad de su rostro, ya se puede notar que los rasgos faciales no son de ella. Si bien estas nuevas tecnologías cada vez empiezan a verse más en la televisión, como ocurre en el programa Otro día perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini en el que las publicidades realizadas con IA son un verdadero acierto, no siempre logra conectar con el público, ya que los detalles hacen la diferencia.