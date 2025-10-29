Escándalo en El Trece: Ulises Jaitt abandonó furioso una entrevista tras el comentario de una periodista

El hermano de Natacha Jaitt se encontraba hablando sobre la denuncia con su sobrino cuando se enojó fuertemente con una panelista.

Ulises Jaitt se encuentra en el foco del escándalo luego de la fuerte denuncia que realizó Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt. El joven decidió contar el supuesto calvario que vivió con su tío y esto, por supuesto, generó gran repercusión en el mundo de la farándula.

Fue en A la Tarde (América) donde Valentino expresó: "Él me crió desde que era chico, desde que pasó lo de mi papá hasta los 16 años que yo me fui al hogar, él es un violento, no puedo creer que diga que es mentira, lo que yo dije porque me pegó y me hizo un montón de cosas más".

En medio de todo esto, Ulises fue invitado a El Trece para hablar sobre este conflicto en el programa Mujeres Argentinas. El conductor le consultó si habría posibilidad de que ambos puedan arreglar las cosas y el hermano de Natacha fue sincero: "No, para mí está terminado y no hay vuelta atrás. No es más mi sobrino, para mí es Judas porque es un traidor. Yo le salvé la vida a él, me puse a estudiar con él y conmigo nunca repitió".

Ulises Jaitt decidió abandonar la entrevista en El Trece Escándalo en El Trece: Ulises Jaitt abandonó furioso una entrevista tras un comentario de una periodista Ante estas declaraciones, una de las panelistas del programa apuntó contra los dichos de él: "No tiene nada que ver, Hitler pasaba de año y los padres lo trataban pésimo". Fue esa frase la que hizo estallar de furia a Ulises Jaitt quien se levantó furioso, se sacó el micrófono y se fue del piso.