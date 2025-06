El tenso cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino por Javier Milei: "Tenemos un presidente súper..."

"Hay un corrimiento sobre lo que es cruel y lo que no lo es. Hay cosas que se dicen en los medios de comunicación que hace un tiempo no se dirían acá y en todos lados. Es triste, nos tenemos que acostumbrar a que eso ocurra", opinó Fantino.

En ese momento, el periodista se quedó callado por unos segundos y aclaró: "Yo quiero decir esto: cuando hago el silencio es para pensarte una respuesta, no para que se arme el clip de 'Fantino fue domado'". "No, cero. A mí no me interesa eso, estamos hablando, somos amigos", destacó Canosa.