El Puma Goity apostó al amor: quién es la escribana que le robó el corazón

Laura Ufbal fue la encargada de dar a conocer este nuevo romance entre el Puma Goity y una escribana que conoció en Mar del plata.

Gabriel El Puma Goity, quien ha cosechado grandes éxitos en el teatro con la obra Cyrano y en el streaming con su icónico papel de Matías Zambrano en la serie El Encargado, ahora suma una gran alegría en su vida personal: una nueva relación amorosa. La noticia, que ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, fue confirmada por la periodista Laura Ubfal en el programa Infama.

puma en cyrano El Puma Goity en su obra Cyrano. @elpumagoityok La afortunada es una escribana llamada Carolina Ramayón, a quien el actor conoció durante la última temporada teatral en Mar del Plata. El romance habría surgido en los pasillos del Teatro Tronador, que pertenece al empresario Marcelo González, quien habría sido el intermediario en la presentación de la pareja.

Ramayón, oriunda de Santa Fe, vivía en Mar del Plata al momento de conocer al actor, pero la incipiente relación la motivó a dar un gran paso. Para fortalecer el vínculo, la profesional tomó la decisión de mudarse a un departamento en Capital Federal, aunque viaja con frecuencia por trabajo. La escribana es soltera, no tiene hijos y es muy unida a su familia, algo que ha sumado puntos a la pareja.

la nueva pareja del puma goity La escribana que le robó el corazón al Puma Goity. Redes sociales de Laura Ufbal Este nuevo romance se suma a un presente profesional que no podría ser mejor para el actor. Goity ha recibido el reconocimiento de la crítica y el público por su papel de Matías Zambrano en la serie El Encargado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, donde su personaje ha logrado trascender la pantalla y se ha convertido en un verdadero ícono de la televisión actual.