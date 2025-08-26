El Puma Goity apostó al amor: quién es la escribana que le robó el corazón
Laura Ufbal fue la encargada de dar a conocer este nuevo romance entre el Puma Goity y una escribana que conoció en Mar del plata.
Gabriel El Puma Goity, quien ha cosechado grandes éxitos en el teatro con la obra Cyrano y en el streaming con su icónico papel de Matías Zambrano en la serie El Encargado, ahora suma una gran alegría en su vida personal: una nueva relación amorosa. La noticia, que ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, fue confirmada por la periodista Laura Ubfal en el programa Infama.
La afortunada es una escribana llamada Carolina Ramayón, a quien el actor conoció durante la última temporada teatral en Mar del Plata. El romance habría surgido en los pasillos del Teatro Tronador, que pertenece al empresario Marcelo González, quien habría sido el intermediario en la presentación de la pareja.
Te Podría Interesar
Ramayón, oriunda de Santa Fe, vivía en Mar del Plata al momento de conocer al actor, pero la incipiente relación la motivó a dar un gran paso. Para fortalecer el vínculo, la profesional tomó la decisión de mudarse a un departamento en Capital Federal, aunque viaja con frecuencia por trabajo. La escribana es soltera, no tiene hijos y es muy unida a su familia, algo que ha sumado puntos a la pareja.
Este nuevo romance se suma a un presente profesional que no podría ser mejor para el actor. Goity ha recibido el reconocimiento de la crítica y el público por su papel de Matías Zambrano en la serie El Encargado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, donde su personaje ha logrado trascender la pantalla y se ha convertido en un verdadero ícono de la televisión actual.
Por otro lado, a su gran labor en la obra Cyrano, se suman las novedades de un futuro prometedor. El actor formará parte de la cuarta temporada de El Encargado, y también será el protagonista de un spinoff de su personaje, que ya se encuentra en pleno desarrollo.