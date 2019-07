El provocativo look de Vicky Xipolitakis en "Por el Mundo"

Vicky Xipolitakis reapareció en televisión como invitada en Por el Mundo. La Griega viajó a Europa junto a su hijo, Salvador, para acompañar a Marley y Mirko en un nuevo aventura programa de Telefe.

"¡Buenas noches! Estamos en Palma de Mallorca", abrió el programa Vicky, con su particular sentido del humor, vestida con un catsuit de encaje blanco con volados y stilettos en color nude.

"Me dijeron: 'Estás muy desnuda, tapate, es un programa que ven chicos'. Y yo estoy así…", contó la Griega, y aclaró que no se había probado previamente el vestido. Marley, entre risas, indicó: "Casi choca un auto por verla".

Antes de subirse al crucero que los llevaría a recorrer el Mar Mediterráneo, Vicky se dio vuelta y quedó de espaldas a la cámara, a pesar de las transparencias de su vestimenta. "¡Chau Marbella! ¡Gracias por tanta felicidad!", exclamó, a modo de despedida de… Mallorca.

La Griega vivió un momento muy importante durante el viaje a bordo del crucero. Llevó un collar con una joya en forma de corazón, réplica del que usó Rose, el famoso personaje de Titanic. "Me parece que este es un momento muy especial para cumplir un sueño y tirarlo al mar, como hizo Rose", explicó.

"Sí, porque estaba enamorada de Jack", indicó Marley, sorprendido por lo que estaba escuchando. "Sí, en Titanic. Es mi película preferida porque es la única que vi. Busqué la joya por todos lados. Los deseos se cumplen, por eso hay que tirarla", respondió ella.

"¡Pero vale mucha plata!", se escuchó, de fondo, a alguno de los productores del programa.

Después de pedir su deseo y, ante la mirada atónita de Marley, la Griega tiró la joya en forma de corazón al agua y exclamó: "¡Gracias, Mediterráneo!".

Además, Vicky bautizó a su pequeño a orillas del mar. Muy emocionada, con Salvador en brazos, le dijo a Marley: "Es especial para los tres porque fuiste la primera persona que se enteró de que yo iba a ser mamá en el lugar que yo pedí ser mamá. Me inspiraste, me diste mucha confianza y no podía dejar pasar una noticia tan feliz, así que quiero que seas el padrino".

"Los padrinos en Mallorca bautizan a los nenes poniéndoles los pies en el agua. Así que quiero que seas su padrino de mar. Gracias, Mar…Ley", bromeó la Griega, mientras el conductor llevaba al pequeño al agua."Estás bendecido. Ahora espero que te portes mejor", le dijo ella a su pequeño.