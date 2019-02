Duki se convirtieron rápidamente en noticia gracias a un nueva canción. Junto a Neo Pistea y Khea, el gran referente del trap argentino publicó ayer Mákina de armado, un hit instantáneo que ya rompió la barrera del millón de reproducciones y los 13 mil comentarios en YouTube.

El tema es una celebración explícita del consumo de marihuana: referencia al armado del cigarrillo, diferentes variedades de semillas y los efectos de la sustancia en cuestión.

video

"Máquina de armado, máquina de armado (Oh, oh) armo porro, flore’, krippy o de prensado (Ah) máquina de armado, máquina de armado (Ah, ah) me armo de a do’ porro’ con lo’ ojo’ cerrado’", repite Duki al inicio del track. Más adelante, Neo Pistea y Khea hacen lo propio con otras frases que incluyen términos alusivos a la cultura cannábica.

No obstante, otra característica del tema tiene que ver con su ritmo, que evidencia un parecido para nada casual con la versión de Leña para el carbón remixada por Dj Alex, considerada como una de las canciones del verano.