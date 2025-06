El periodista del programa de Pamela David que fue agredido por Leopoldo Luque dio detalles del escandaloso cruce

“Te lo digo bien, no vengas a romperme las pelotas. Te lo estoy diciendo bien, no vengas a mi casa, tengo a mis hijos acá. No me vengas a romper las pelotas”, advirtió furioso el médico. Luego, cuando el periodista le preguntó sobre la nulidad del jucio, Leopoldo Luque insistió: ”A mi casa no. Te lo estoy diciendo bien. Si me ponés el micrófono, acá te lo arranco". Finalmente, en medio de un tironeo, el entrevistado se llevó el micrófono del notero de Pamela David y remarcó: ”No te lo voy a devolver, quedate acá todo el día".