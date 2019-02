"El Pelado" López, cada vez más cerca de conducir Intratables

En pleno año electoral el piso político de Intratables suena prometedor. Ser quien dirija la orquesta de un sinfín de opiniones y tenga la posibilidad de hablar con cada uno de los candidatos no es una escala más en la carrera de un conductor de televisión. Por eso, no es llamativo que América TV haya pensado en el ex Caiga Quien Caiga, con su estilo punzante y ácido, para continuar con el ciclo.

Estos días trascendió que el nombre de Guillermo López, más conocido como ‘el pelado’, está en la cabeza de los productores del canal. “Entiendo que el canal estará viendo otras opciones. Para mí fue halagador que me llamen, porque sé que es uno de los programas más importantes del canal, y reemplazar a Del Moro, una de las figuras más importantes que tenía América, me parece muy bueno”, aseguró a Fernando Gatti, de Ciudad Magazine, López.

“Lo estoy evaluando, pero no tomé una decisión", aseguró. La respuesta, dijo, la comunicará cuando vuelta a Buenos Aires de su paso por Pinamar.

Estos últimos meses, desde la partida de Del Moro en diciembre, la conducción del programa estuvo girando por diferentes manos. En un primer momento el encargado fue el histórico panelista del ciclo Paulo Vilouta. En la actualidad quien lo encabeza es el conductor de noticieros Guillermo Andino. Y ahora ¿es el momento del pelado López?

Fuentes: Exitoina y Ciudad Magazine