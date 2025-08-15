El motivo por el que Santiago Maratea fue denunciado por el Colegio de nutricionistas bonaerense

A pocos días de su debut como conductor en canal América, Santiago Maratea se vio involucrado en un escándalo judicial por una llamativa razón.

La entidad profesional que agrupa a los nutricionistas de la provincia de Buenos Aires inició acciones legales contra Santiago Maratea, acusándolo de realizar declaraciones " ofensivas, negligentes y fuera de su ámbito de competencia". A través de una notificación formal, el organismo le exigió que rectifique los mensajes difundidos en sus plataformas digitales, especialmente en Instagram.

Laura Salzman, titular del Colegio, explicó: “Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”. La normativa busca evitar recomendaciones no avaladas por especialistas, que podrían afectar la salud pública.

Además, Salzman advirtió sobre el impacto de estas acciones: “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”. Subrayó que los profesionales del área se capacitan para evaluar riesgos que, en apariencia, podrían ser mínimos.

Santiago Maratea envuelto en un conflicto judicial tras promocionar un té

En sus publicaciones, Maratea promovió un té con supuestas propiedades adelgazantes, afirmando: "De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso". También aseguró que el producto "ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora". Estas declaraciones generaron rechazo por parte de los nutricionistas, quienes las consideraron engañosas.