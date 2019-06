El llanto de Guillermina Valdés en Cortá por Lozano

Invitada al programa Cortá por Lozano, Guillermina Valdés empezó la charla recordando la última noche de los Martín Fierro, cuando los cinco hijos de Marcelo Tinelli subieron al escenario para entregarle el premio por los 30 años de Showmatch."Marcelo no sabía nada. Tomamos las medidas del traje de Lorenzo sin que supiera. Tiene cinco años. Había que lograr que no cuente nada", reveló celebrando que todo había salido bien. Y agregó: "Los chicos son perfil bajo. Si se exponen lo hacen por amor al padre. Y fue muy lindo para Marcelo".

Luego, Veronica Lozano anunció un video con un saludo que le mandaba Marcelo. "¡Hola amor! Quería aprovechar para mandarte un beso, decirte que te amo y te admiro. Me encanta haber formado esta familia ensamblada con ocho hijos maravillosos. Sos una gran compañera. Mi vida es mucho más linda desde que te conocí. Me haces muy bien", le decía el conductor de Showmatch mientras Guillermina no podía contener las lágrimas.

Pero la emoción no quedó ahí y la actriz siguió llorando. "No me lo esperaba, perdón. Es que no me gusta llorar en cámara. No sé por qué lloro. No es común en mí. Es que uno llega con tensión a la tele por la exposición y salen las emociones muy fácil", alegó Valdés.