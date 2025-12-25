El llamativo gesto de Pablo Rago al crear los Premios Martín Fierro de Barrio: "Fue una idea loca porque..."

El reconocido actor sorprendió al premiar a los comerciantes de su vecindario y aclaró los motivos de esta iniciativa que se volvió tendencia.

La cotidianidad de un barrio porteño se vio alterada por una iniciativa que rápidamente escaló a los portales de noticias nacionales. Lejos de las alfombras rojas convencionales, el reconocido actor Pablo Rago decidió homenajear a quienes forman parte de su vida diaria: los comerciantes locales. Esta entrega de galardones, realizada de manera informal, buscó resaltar el valor del trabajo diario y el trato humano que recibe al realizar sus compras habituales, transformando una rutina simple en un evento de gratitud colectiva.

Los detalles del homenaje de Pablo Rago a sus vecinos Este año se dieron muchos Martín Fierro y no dejé pasar la oportunidad de premiar a mis vecinos (4) Imagen de la premiación espontánea que generó Pablo Rago y que se volvió viral en las plataformas digitales esta semana. Foto: Instagram @pablorago72 En un contacto reciente con A la tarde (América TV), el protagonista de grandes éxitos del cine nacional desglosó el origen de este movimiento. "Fue una idea loca porque tengo unos vecinos divinos", confesó, admitiendo que la logística fue tan improvisada que "faltaron varios" por reconocer. El artista subrayó que la intención no fue otra que retribuir el cariño que percibe en cada esquina, enfatizando que "me pareció una linda forma de agradecerles el afecto. Los veo todos los días cuando voy a hacer las compras".

Este año se dieron muchos Martín Fierro y no dejé pasar la oportunidad de premiar a mis vecinos Otro de los comerciantes a los que el actor homenajeó con el Martín Fierro. Foto: Instagram @pablorago77 Ante la mirada atenta de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el intérprete optó por la distensión para evitar roces institucionales. Entre risas, buscó calmar las aguas con el presidente de la entidad al afirmar que "fue un acto espontáneo, que Luis Ventura no se enoje". Para darle mayor mística al encuentro, utilizó un Martín Fierro real de su vitrina personal, señalando que "el premio con el que están en las fotos es mío, el que me gané el año pasado como Mejor Actor de Reparto por cine".

Este año se dieron muchos Martín Fierro y no dejé pasar la oportunidad de premiar a mis vecinos (2) Foto: Instagram @pablorago72 La respuesta de Pablo Rago ante las críticas por su premiación El simbolismo de prestar su propio Martín Fierro fue el eje central de la acción, buscando que los trabajadores se sintieran parte del éxito artístico. Según sus palabras, "me pareció un lindo gesto para la gente con la que convivo todos los días, que trabaja todos los días, nos atiende y recibe con una sonrisa". Esta conexión genuina entre la figura pública y el ciudadano común se convirtió en el corazón de una noticia que, pese a su simpleza, generó un fuerte impacto en redes sociales.