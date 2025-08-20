El insólito coqueteo de Nicolás Vázquez con la estrella de Vikingos, Katheryn Winnick que volvió a viralizarse
Tras los últimos escándalos relacionados al actor y su expareja, Gimena Accardi, las redes trajeron a la memoria un icónico momento del protagonista de Rocky con la actriz canadiense.
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi finalizaron su relación luego de 18 años de vínculo. En las últimas horas, la actriz fue víctima de ataques y críticas tras confesar que la relación tuvo un punto de quiebre a raíz de una infidelidad cometida por ella.
Muchos archivos salieron a flote, entre ellos el romántico ida y vuelta que tuvo el actor de Rocky y la famosa actriz de Vikingos, Katheryn Winnick. Puntualmente, ocurrió en 2016, Vázquez en aquel entonces piropeó a la canadiense en su programa de entretenimientos Como anillo al dedo.
El actor y conductor, fanático de la serie en su momento, le había declarado su amor platónico a Winnick a través de la pantalla de El Trece, sin imaginarse las consecuencias de sus palabras:
"Lagherta, i looking in your eyes... My name is Nicolás Vázquez, please please your mensage. My english is bad, my person is very good. I love you" (Te miro a los ojos... Mi nombre es Nicolás Vázquez, por favor tu mensaje. Mi inglés es malo, mi persona es muy buena. Te amo), expresó el actor en un acotado inglés.
Una respuesta jamás esperada
A los meses, la actriz decidió responder al pedido de súplica del conductor: “Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set”.
Acto seguido, acotó: “¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?”. Este ida y vuelta cobró mucha fuerza después, cuando la actriz canadiense decidió seguir al ex Casi Ángeles.