Tras los últimos escándalos relacionados al actor y su expareja, Gimena Accardi, las redes trajeron a la memoria un icónico momento del protagonista de Rocky con la actriz canadiense.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi finalizaron su relación luego de 18 años de vínculo. En las últimas horas, la actriz fue víctima de ataques y críticas tras confesar que la relación tuvo un punto de quiebre a raíz de una infidelidad cometida por ella.

Muchos archivos salieron a flote, entre ellos el romántico ida y vuelta que tuvo el actor de Rocky y la famosa actriz de Vikingos, Katheryn Winnick. Puntualmente, ocurrió en 2016, Vázquez en aquel entonces piropeó a la canadiense en su programa de entretenimientos Como anillo al dedo.

El actor y conductor, fanático de la serie en su momento, le había declarado su amor platónico a Winnick a través de la pantalla de El Trece, sin imaginarse las consecuencias de sus palabras:

"Lagherta, i looking in your eyes... My name is Nicolás Vázquez, please please your mensage. My english is bad, my person is very good. I love you" (Te miro a los ojos... Mi nombre es Nicolás Vázquez, por favor tu mensaje. Mi inglés es malo, mi persona es muy buena. Te amo), expresó el actor en un acotado inglés.

Embed - El insólito coqueteo de Nicolás Vázquez con la estrella de Vikingos, Katheryn Winnick que volvió a viralizarse Una respuesta jamás esperada A los meses, la actriz decidió responder al pedido de súplica del conductor: “Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set”.