El inconveniente de Martín Lousteau para entrar a los Martín Fierro

Martín Lousteau, ex Ministro de Economía de la Nación y actual Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue uno de los presentes en la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro 2019, no porque haya hecho una participación especial en algunos de los programas que compiten en las distintas categorías, sino por ser el esposo de Carla Peterson, invitada debido a que fue parte de uno de los mayores éxitos del año pasado, 100 días para enamorarse (Telefe).

Sin embargo, el economista del cual todavía no se conoce su futuro respecto a las elecciones de octubre vivió un insólito inconveniente en las afueras del Hotel Hilton de Puerto Madero, sitio en el que se llevó a cabo la gala de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) a raíz de un olvido.

“Carla ya está adentro, pero yo no puedo entrar porque me olvidé la entrada”, reveló el ex embajador argentino en Estados Unidos de América en diálogo con Guido Záffora y Sofía Maccagi para Infama (América).

“Yo siempre soy el marido de Peterson. Mi mujer es una grande”, sostuvo, mientras un integrante del equipo de seguridad del lujoso hotel le abría las puertas a pesar de no tener la tarjeta del evento consigo. Además de no haber llevado la tarjeta, el político de la Unión Cívica Radical se mostró muy confundido respecto a las puertas de acceso a la ceremonia.

Carla Peterson se llevó el premio a Actriz protagonista de ficción diaria, categoría en la que compitió contra Nancy Dupláa, compañera de elenco en la ficción de Telefe, y Gimena Accardi, de Mi hermano es un clon (El Trece).

Fuente: Exitoína