El hermano de Alejandra Locomotora Oliveras estalló de furia por la suspensión de la cremación

En medio del último adiós a Alejandra Locomotora Oliveras , que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, la familia se enteró que debido a una orden judicial la cremación no se llevaría a cabo. Esto se dio luego de una denuncia que realizó Aldo Parodi para que se realice una autopsia al cuerpo y se verifique que no haya consumido anabólicos o esterorides.

Jesús , hermano de Oliveras , dialogó con "Intrusos" (América TV) y fue contundente a la hora de dar su opinión sobre esta denuncia: "Fue un horror que irrumpa un policía con una orden y después enterarte de que una persona que no sé quién es haya denunciado, ni conoce a mi hermana. Realmente este tipo quiere fama, es un tipo que denunció a Maradona, es un denunciador serial".

Georgina Barbarossa, habló con el denunciante en su programa y allí el hombre dejó en claro que "el tema no es personal, mi lucha es contra la muerte, contra la droga. No es en contra de nadie en particular".