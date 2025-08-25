El giro inesperado en la vida sentimental de Xuxa

En El Run Run del Espectáculo, revelaron la importante decisión que tomó la artista con su actual pareja.

En medio de una seguidilla de separaciones que sacudieron al mundo del espectáculo en los últimos días, una noticia vino a cambiar el aire. El pasado sábado, en El Run Run del Espectáculo, los conductores revelaron que un ícono de los noventa contraerá matrimonio.

Estamos hablando de Xuxa y Junno Andrade. La pareja comenzó su relación a fines del año 2012, pero ellos se conocen desde la década de los ochenta.

Junno Andrade y Xuxa El Run Run del Espectáculo La cantante se casará con Junno Andrade. Captura de pantalla Youtube Crónica TV Archivo. Respecto a los detalles del casamiento, Lío Pecoraro contó: "Estamos hablando del carnaval del próximo año, en Río de Janeiro, han elegido esa fecha. Ellos se conocieron hace muchos años, pasó el tiempo se reencontraron y ahora hace quince años que están juntos. Xuxa no quería casarse, pero ahora se pusieron de acuerdo y dijeron 'vamos a dar el sí'".

Asimismo, el conductor recordó: "Hay que decir que los grandes amores de Xuxa fueron Pelé, Ayrton Senna y Luciano Szafir, el papá de su hija, Sasha, que ya es adolescente, y bueno, ahora con Junno está muy bien".