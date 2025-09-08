El gesto de Roberto García Moritán con Benjamín Vicuña tras cumplirse 13 años de la muerte de Blanca

El actor compartió un hermoso texto para recordar a su hija y el político tuvo una reacción que se volvió viral.

Roberto tuvo un gesto que fue aplaudido por los seguidores del artista chileno. Foto: captura de pantalla/ América TV

Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo junto a Carolina Pampita Ardohain. Es que un ocho de septiembre, pero del año 2012, la pequeña lamentablemente falleció y enlutó a toda una familia con su repentina partida.

En medio del dolor y en conmemoración a 13 años de su muerte, Benjamín Vicuña la recordó con un sentido texto: ""Blanca... Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje".

El actor también sostuvo que "sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí. A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños".

El gesto de Roberto García Moritán con Benjamín Vicuña Captura de pantalla 2025-09-08 132731 Roberto García Moritán comentó un corazón blanco en la publicación de Vicuña. Foto: captura de pantalla Instagram/ @benjaminvicuna.ok.

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, como también lo hizo el gesto de Roberto García Moritán. Es que en medio de los comentarios de seguidores y de amigos, apareció un mensaje del exmarido de la modelo, quien comentó un corazón blanco en memoria de Blanquita Vicuña.