El gesto de Roberto García Moritán con Benjamín Vicuña tras cumplirse 13 años de la muerte de Blanca
El actor compartió un hermoso texto para recordar a su hija y el político tuvo una reacción que se volvió viral.
Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo junto a Carolina Pampita Ardohain. Es que un ocho de septiembre, pero del año 2012, la pequeña lamentablemente falleció y enlutó a toda una familia con su repentina partida.
En medio del dolor y en conmemoración a 13 años de su muerte, Benjamín Vicuña la recordó con un sentido texto: ""Blanca... Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje".
El actor también sostuvo que "sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí. A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños".
El gesto de Roberto García Moritán con Benjamín Vicuña
La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, como también lo hizo el gesto de Roberto García Moritán. Es que en medio de los comentarios de seguidores y de amigos, apareció un mensaje del exmarido de la modelo, quien comentó un corazón blanco en memoria de Blanquita Vicuña.
Video: el tierno video con el que Benjamín Vicuña recordó a Blanca
Inmediatamente, los seguidores de Benjamín, al ver el comentario de Moritán, le respondieron elogiando su actitud: "Tipazo", "Que bien habla de vos, ante todo uno es papá.", "Juro que si espere este gesto, una vez escuché lo sensible que sos con esto".