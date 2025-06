El fuerte mensaje de Jonatan Viale tras los destrozos en Artear por la condena a Cristina Fernández de Kirchner

Jonatan Viale compartió el video de la periodista Guadalupe Vázquez y dejó una fuerte advertencia tras el episodio violento que vivió la empresa: "No nos van a callar, no les tenemos miedo". Esta fue la frase que utilizó Viale para mostrar los destrozos que generaron no solo dentro del edificio, sino también en la playa de estacionamiento donde se encontraban los vehículos de los trabajadores.