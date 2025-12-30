El fuerte mensaje de Ian Lucas en redes que desató rumores de romance con Evangelina Anderson: "Mi futura esposa"

En las últimas horas, Ian Lucas encendió la mecha de la especulación con una frase que, para los seguidores del "shippeo" del momento, tiene nombre y apellido: Evangelina Anderson . A pocos días de terminar el año, el joven dejó un fuerte mensaje.

Mientras el mundo del espectáculo sigue debatiendo la dolorosa separación de la modelo y Martín Demichelis tras 18 años de relación, el joven influencer y compañero de Evangelina en MasterChef Celebrity decidió jugar fuerte en la red social X (ex Twitter).

“Mi futura esposa está pasando otro año nuevo sin mí” , escribió Lucas en su cuenta oficial (@Ianlucasok). Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer y generar fuertes sospechas sobre la posible destinataria del tuit.

La frase, cargada de melancolía y proyección a futuro, no tardó en viralizarse. Si bien el youtuber no etiquetó a nadie, el timing es sospechoso. Los rumores que vinculan a Ian con Evangelina vienen creciendo en los pasillos de Telefe, alimentados por la química que traspasa la pantalla del reality culinario.

El contexto le da fuerza a la teoría: Evangelina pasará este Año Nuevo como una mujer soltera, al menos públicamente, enfocada en sus hijos y en sanar lo que Moria Casán definió recientemente como estar "rota por dentro" tras el quiebre con el ex DT de River.

Un último movimiento

image Evangelina e Ian, ¿juntos?. Créditos: Instagram

En las últimas horas, una historia de Instagram de un amigo del youtuber se volvió viral, ya que se pudo ver a una mujer muy parecida a Eva a bordo de una embarcación. Por su parte, el joven oriundo de Banfield compartió las imágenes del paseo náutico, aunque no dio pistas sobre la presencia de su compañera de programa.

"El amigo de Ian que está con él en el barco sube esto. ¿Será Eva?", escribió Juariu en su cuenta de Instagram. Por otro lado, Anderson apostó el perfil bajo y publicó una foto con sus hijos y una postal del atardecer. Sin embargo, no hizo referencia alguna a estar en el mismo sitio que Ian Lucas.