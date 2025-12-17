El exrepresentante de L-Gante acusó a Nicolás Payarola: "Yo sabía que todo esto lo estaba armando para..."

Una trama de supuestas traiciones y estrategias legales salió a la luz tras la detención del conocido abogado. Descubrí los detalles de este escándalo.

Maxi El Brother no dudó en apuntar contra el exabogado del referente de la cumbia 420.

La interna en el círculo íntimo del referente de la cumbia 420 ha tomado un giro inesperado tras la reciente detención de su exabogado, Nicolás Payarola . En este contexto de tensión legal, el histórico representante del músico decidió romper el silencio para deslindar responsabilidades y exponer lo que considera una maniobra de manipulación financiera. Según su testimonio, el distanciamiento con L-Gante no fue casual, sino producto de una estrategia deliberada para desplazarlo de su rol profesional.

La interna entre el exrepresentante de L-Gante y Nicolás Payarola Respecto al vínculo actual que mantiene con el artista, el manager aclaró que la comunicación se encuentra interrumpida desde hace varias semanas, aunque existe una intención de diálogo pendiente. “No hablo desde hace dos meses, pero sí la última vez que yo mandé un mensaje al programa de Moria que comentó Gustavo Méndez, él me habló y quedamos en reunirnos”, explicó, dejando entrever que el conflicto legal no ha cerrado las puertas a un posible encuentro personal para aclarar los tantos.

Sin embargo, el escenario se puso más complicado con el envío de notificaciones judiciales y requerimientos contables que marcaron el quiebre definitivo. El representante detalló que el proceso se vio opacado por la irrupción del letrado ahora detenido, quien habría influido en las decisiones del músico. “Estoy esperando juntarme porque hasta ahora no hay nada, solo una carta documento que me mandó él pidiendo una rendición de cuentas, yo se la contesté y después vino todo el lío con Payarola”, precisó sobre la situación administrativa.

El fuerte conflicto por el jugoso contrato de L-Gante Maxi El Brother reveló el plan oculto de Nicolás Payarola contra L-Gante Maxi El Brother reveló el plan oculto de Nicolás Payarola contra L-Gante. Video: Intrusos (América Tv) La acusación más grave radica en la supuesta intención del abogado de monopolizar los negocios del cantante mediante tácticas poco claras. El manager no dudó en señalar que las recientes revelaciones judiciales confirman sus sospechas previas sobre las verdaderas intenciones del entorno legal de L-Gante. “Yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elián y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”, sentenció, vinculando el caso con una red de presuntas irregularidades.