El aire del noticiero de la mañana dominical de Todo Noticias fue el escenario de un tremendo error por parte del equipo de producción que generó mucha incomodidad al aire con un periodista invitado.

Tras los títulos de las once y media, Ricardo Canaletti y Dominque Metzger iniciaron una comunicación vía Skype con el periodista español Alejandro Requeijo con el objetivo de charlar sobre las elecciones generales que se están llevando a cabo en el país europeo y que provocan gran expectativa dentro de su población debido a la incertidumbre de los sondeos y probables alianzas que se pueden llegar a realizar por parte los diversos partidos que participan.

Para dar inicio a la conversación, se utilizó la melodía del himno de España, pero Requeijo no dejó pasar por alto el grave error que estaban cometiendo. “Hola, qué tal, buenas tardes. Primero quiero darles un apunte, que supongo que se les habrá pasado por alto. El himno que acaba de sonar es el himno pre-democrático, el himno de la dictadura de Franco. El himno actual de España no tiene letra, es simplemente el mismo sonido que hemos escuchado pero sin la letra. Lo que hemos escuchado es la letra franquista que ya no se utiliza”, disparó el periodista.

“Muy bueno el apunte entonces”, acotó la conductora para sortear el mal momento y poder pasar a hablar sobre el sufragio.

Francisco Franco fue dictador de España desde 1936 hasta 1975, y según un informe de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, hubo un estimado 114.000 desaparecidos durante su régimen.

Durante el último tiempo, la programación del canal de noticias ya había dado lugar a una grave equivocación al aire. Fue durante la noche del sábado 2 de marzo, cuando Gustavo Tubio tuvo una tremenda pifia al comunicar la noticia de la muerte de Franco Macri, padre del Presidente de la Nación. Como si fuese poco, al otro día Canaletti lanzó un duro comentario en el momento en el que su compañera anunciaba el regreso de Mauricio Macri de su descanso en el sur del país hacia Buenos Aires para poder participar del entierro de su padre, lo que generó duras reacciones en las redes y una posterior aclaración por parte de su compañero Marcelo Fiasche, periodista deportivo de la señal del Grupo Clarín.

Fuente: Exitoína