El emotivo posteo de un reconocido empresario mendocino tras el final de CNN Radio: "Nadie se pierde, yo..."

Tras siete años de aire, la señal de noticias dejó de operar bajo la marca internacional el 19 de diciembre. Luego del suceso, un famoso empresario se expresó.

CNN Radio, la apuesta informativa de la cadena estadounidense en el dial de la AM 950, cerró su ciclo de transmisiones bajo esa denominación. La decisión responde a una reestructuración global llevada por Warner Bros. Discovery, que busca optimizar sus activos y dividir sus operaciones en unidades de entretenimiento y noticias a nivel mundial.

La operación local pasará a ser controlada íntegramente por Argentinos Media, el grupo liderado por Marcelo González (WAM Entertainment) y la familia Brito (vinculada al Banco Macro). El 19 de diciembre fue su última jornada de la programación actual y su relanzamiento oficial será en el primer bimestre de 2026.

Un mensaje de despedida La salida de la marca CNN no solo afecta a la cabecera en Buenos Aires, sino que arrastra a sus repetidoras y filiales en las provincias. En Mendoza, uno de los puntos donde la señal había logrado consolidación, el cierre fue anunciado por Juan Pablo Candasiano, reconocido empresario y quien fue gerente de la señal en la provincia.

Diseño sin título Juan Pablo Candasiano. Créditos: Instagram El director mendocino se expresó vía Instagram: "Culmina un proyecto por el cual siento profundo orgullo. Desde que comenzamos con CNN Radio Mendoza no paramos de crecer y proyectar. En estos años alternaron reconocidísimos profesionales y estudiantes o pasantes que crecieron en nuestra radio. Agrandamos estudios, sumamos streaming, hicimos grandes productos en exteriores y abrimos micrófono a todas las voces".

Luego, cerró el emotivo mensaje, agradeciendo a los profesionales que pisaron el medio: "Hoy, CNN Argentina deja de transmitir y nosotros, en consecuencia. hacemos lo mismo. Gracias a todos los que formaron parte de CNN Radio Mendoza. Orgulloso y honrado de ser parte en esta gran cadena internacional. Nadie se pierde, yo lo transformo..."