El duro presente de la examante danesa de Luciano Castro tras el gran escándalo: qué ocurrió con Sarah Borrell

El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani ha cruzado el océano. Lo que comenzó como un conflicto de la farándula argentina ha escalado a niveles insólitos, involucrando parodias de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Matt Damon, y dejando en el ojo de la tormenta a la tercera en discordia: Sarah Borrell .

En las últimas horas, la situación de la joven danesa parece haberse complicado, desatando una verdadera guerra de informaciones cruzadas sobre su actualidad laboral y personal tras la exposición de los audios y el affaire.

La información que encendió las alarmas provino de Mitre Live. El periodista Juan Etchegoyen , en comunicación con su colega español Roberto Antolín, reportó una noticia de "último momento" que pintaba un panorama desolador para Borrell . Según esta fuente, la repercusión mediática fue tan negativa que el bar donde trabajaba Sarah tomó una decisión drástica.

"La info de último momento es que despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro, de su trabajo [...] El bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani" , afirmó Etchegoyen.

Según detallaron, Roberto Antolín se presentó personalmente en Brunch & Cake , el local del barrio Salamanca en Madrid donde Luciano habría conocido a la joven, para corroborar el dato. La narrativa indicaba que la exposición de los audios y la controversia fueron demasiado para sus empleadores.

Cabe recordar que, según Antolín, este bar fue el escenario de cacería del actor: "Hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano... Las intentó seducir pero no cayeron en sus redes, pero con Sara, que es camarera, sí resultó".

La otra cara de la moneda

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Sarah enfrentaba el desempleo y la presión mediática, surgió una versión totalmente opuesta que desafía la idea de un "duro presente". Fernanda Iglesias, la periodista que reveló inicialmente la infidelidad, salió al cruce de la versión del despido con datos contundentes.

"Sarah renunció a ese bar antes de las Fiestas para poder viajar a Copenhague. está muy contenta trabajando de bailarina y actriz en Madrid", lo que pone en tela de juicio que ocurrió con la muchacha. Hasta el momento, la versión más fuerte es la de Juan Etchegoyen.