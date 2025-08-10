El desgarrador posteo de Micaela Viciconte tras la muerte de Carlos Cubero, su suegro
El padre de Fabián Cubero falleció días atrás y la pareja del exfutbolista le realizó una emotiva despedida.
Fabián Cubero y toda su familia están viviendo momentos de mucho dolor luego del fallecimiento de Carlos, su padre. La noticia se dio a conocer el viernes y el exfutbolista viajó rápidamente a Mar del Plata junto a Micaela Viciconte.
En las últimas horas, el excapitán de Vélez compartió una emotiva despedida en sus redes sociales: "Te vamos a extrañar mucho Pa, te amo!! Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo, un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos".
"Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida, vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste, un ser divino querido por todo el mundo... Buen viaje Papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón", expresó Fabian Cubero en el final.
Quien también lo despidió en redes fue la propia Micaela Viciconte con una hermosa historia: "Gracias por tanto amor. Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste. Estás en nuestro corazón y sabemos que desde otro lugar nos seguirás acompañando. Te vamos a extrañar mucho".
Indiana Cubero también decidió despedir a su abuelo a través de su cuenta de Instagram y lo hizo con una hermosa imagen junto a él: "¡Lo que te voy a extrañar! Te amo". Sin duda que es un momento muy doloroso para toda la familia.