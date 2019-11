Marcelo Tinelli publicó un video en su cuenta de Instagram agradecer la convocatoria del presidente electo Alberto Fernández y responder a sus detractores. El mensaje de siete minutos en su cuenta de Instagram dividió profundamente los comentarios entre quienes elogiaron su compromiso social y aquellos que lo tildaron de "oportunista" o "de involucrarse en el Consejo federal de Argentina contra el hambre en Argentina solo por intereses partidarios".

“Quería decirles que estoy muy feliz, muy emocionado y orgulloso con este proyecto, esta búsqueda, esta epopeya, esta convocatoria a la que fuimos invitados de diferentes rubros para terminar con el hambre en Argentina. Ojalá podamos", arrancó diciendo el conductor en su video.

"Quiero agradecerle muchísimo al presidente Alberto Fernández por confiar, por el cariño, por el amor, no conmigo, sino con tanta gente, con los que menos tienen, por soñar con una Argentina igualitaria, donde uno debe cuestionarse sus propios privilegios, como dije el otro día”, agregó.

Tinelli contó que desde hace muchos años trabaja de manera anónima junto su Fundación “atendiendo muchos comedores y pacientes oncológicos, siendo padrinos de algunas instituciones muy importantes.Tenemos un trabajo social muy fuerte en la villa 1-11-14, y trabajamos con chicos en situaciones difíciles y mujeres embarazadas”.

A su vez, invitó a todos a tomar el compromiso y le respondió a quienes lo criticaron fuertemente: “No se queden en la miserabilidad de estar observando detalles de si los que estamos en esto tenemos o no tenemos, tenemos diferentes tipos de autos. Como dijo el presidente ayer: 'Nadie fue convocado para disfrazarse de pobre'”, cuestionó.

La publicación fue rápidamente comentada en una oleada de posiciones cruzadas, entre colegas y fans que lo apoyaron y quienes lo destrozaron con lapidarios comentarios.

"No te creo nada perdón, la pobreza en este país no es de ahora, si te importa tanto porque no hiciste algo antes me pregunto", "¿Por qué no ayudaste antes a los pobres? Esperaste que pasaran las elecciones. Siento que lo tuyo es política, sos igual que todos", "Te metiste en la política. Bienvenido a la corrupción", “Fundiste una productora y no le pagaste a sus empleados, ¿pero querés salvar al país del hambre?”, fueron algunos de los mensajes fulminantes que recibió.