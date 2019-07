El delicado estado de salud de Thelma Fardin

Thelma Fardin, la actriz que formó parte del elenco de Patito Feo y que denunció por violación a Juan Darthés, tuvo una grave crisis de nervios por la que colpasó y debió ser trasladada a un hospital con el resguardo de un médico psiquiatra.

Según informaron en Confrontados, el programa de El Nueve conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte, la joven de 26 años se encontraba en la casa de su madre cuando padeció un brutal ataque de pánico con dolores en el pecho. Fue desde allí de donde contactaron a la ambulancia del SAME, que cuando llegó a la dirección, los doctores que iban en ella pasaron rápidamente al interior del hogar para poder atender a Thelma.

El suceso ocurrió entre las 20 y 21 horas del mismo día en que la actriz fue foco de duras críticas por parte de Guido Süller, quien la trató de mentirosa. “No es un violador, chicos. Esa chica no tiene ni una sola prueba de nada. Se sentó e hizo una filmación, lloró y ya todos le creímos, se armó un colectivo, una cosa gigante basada en eso (…) En un hotel no te pueden violar. Un solo grito que pegás y en todas las habitaciones enseguida, menos con una chica actriz y que no es una tímida. Al otro día volvió en el avión jugando como si nada hubiera pasado “, dijo el mediático sobre ella en Incorrectas (América).

Casualmente, Darthés, el hombre al cual Fadin denunció en la Justicia nicaragüense y que actualmente se encuentra en Brasil para escaparse de los posibles escraches y el repudio de un gran sector de la sociedad, también sufre con su salud, y según comentó el abogado que lo representa, Fernando Burlando, tuvo ataques de pánico, fuertes dolores en el pecho y pensamientos de autoflagelación y suicidio.

Fardin acusó al actor que fue parte de grandes éxitos como Amor en custodia, Se dice amor, Soy Gitano y Gasoleros de haberla abusado sexualmente con acceso carnal en mayo de 2009 en un hotel de Nicaragua cuando se encontraban en el transcurso de una gira internacional de Patito Feo, tira infantojuvenil emitida por El Trece en la que compartieron elenco entre los años 2007 y 2008.

Fuente: Exitoína