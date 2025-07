El conocido conductor que apoyó a Javier Milei y ahora enfrenta dos juicios que le cruzó el presidente

Respecto a la reciente denuncia de Javier Milei contra Fabián Doman por hablar sobre la vida íntima del mandatario, el conductor aclaró: "Nosotros no hablamos de sexo en el streaming. Eso es una de las cuestiones de la propia demanda de los abogados del presidente, para instalar algo que no corresponde. Estábamos hablando, a propuesta de Viviana Canosa, si las declaraciones que ese día había hecho Yuyito González, cuando dijo que ha visto cosas horrendas, eran noticia o no. Yo planteé que sí, porque a mí me parece que las cuestiones que tienen que ver con la pareja de un presidente, no me importa ni de qué presidente, ni de qué sexo, ni nada, eran noticia. Entonces, el planteo fue ese. En un momento Mauro Federico plantea: “¿El presidente garcha o no?”. No siguió la conversación, quedó como una pregunta-chiste retórica, y no se habló de eso. No hablamos de la intimidad sexual del presidente".