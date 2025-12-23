El conmovedor homenaje a Hilario Cuadros en el Día Nacional de la Tonada

Cada 23 de diciembre, el calendario cultural de Mendoza se viste de gala para celebrar una de las expresiones más puras de su identidad sonora. Esta fecha, establecida como el Día Nacional de la Tonada, fue instituida en honor al aniversario del nacimiento del gran guitarrista y cantante Hilario Cuadros, cuya obra transformó para siempre el cancionero popular de la región. En esta oportunidad, la conmemoración adquirió un matiz íntimo a través de una pieza audiovisual que captura la esencia de la tradición cuyana.

El gran legado de Hilario Cuadros y el folclore cuyano El tributo tuvo lugar en la Casa Museo Molina Pico en medio de una atmósfera de camaradería, donde el aroma al asado y el brillo del vino sirvieron de marco para un encuentro histórico de estos reconocidos intérpretes. Entre cuerdas de guitarra y relatos que habían permanecido en la intimidad de las familias, se reconstruyó la figura del "maestro" que dio voz a los paisajes de Cuyo. El material audiovisual no solo funciona como un recordatorio, sino como un puente emocional que conecta las pasadas generaciones con los nuevos cultores de nuestra música.

PLACA_hilario_cuadros-02 Un encuentro íntimo que organizó la Municipalidad de Guaymallén para conmemorar el 123° aniversario del nacimiento de Hilario Cuadros. Foto: Archivo MDZ La producción, impulsada por la Municipalidad de Guaymallén, logra transmitir la pasión que define a este género distintivo. Los protagonistas de este encuentro se sumergieron en un repertorio que ha marcado a fuego la memoria colectiva de los mendocinos. Es, en esencia, un documento que rescata la trayectoria de un compositor fundamental para entender la lírica de los cerros y las viñas, ofreciendo un acceso privilegiado a vivencias poco conocidas de su carrera artística.

Los artistas que rindieron honor a Hilario Cuadros en Guaymallén Hilario Cuadros y el legado de la tonada: un material audiovisual celebra la mística del folclore cuyano Hilario Cuadros y el legado de la tonada: un material audiovisual celebra la mística del folclore cuyano. Video: Municipalidad de Guaymallén En la pantalla, la emoción se hace tangible a través de las voces de quienes mejor conocen el oficio del canto cuyano, desde luego el infaltable “Cochero e’ plaza" fue entonado entre otras clásicas piezas. El video cuenta con testimonios y ejecuciones de figuras como Carlos Cuadros, sobrino del homenajeado, junto a músicos de la talla de Sergio Santi, Adrián Santi, Hugo Budini, Pablo Budini, Darwin González y Carlos López. Juntos, lograron que el brindis se transformara en una pieza de colección para cualquier admirador del género.