Presenta:

Mdz Show

|

Chino Darín

El Chino Darín rompió el silencio tras ser papá: el nombre del bebé y su primera experiencia en el parto

Tras diez años de amor, la pareja de actores dio la bienvenida a Dante en una experiencia que el Chino Darín describió como "transformadora".

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

La palabra del Chino Darín tras el parto de Úrsula Corberó. / Captura de X

La palabra del Chino Darín tras el parto de Úrsula Corberó. / Captura de X

El clan Darín vive horas de pura intensidad y emoción tras la llegada del nuevo integrante de la familia. Apenas dos días después del nacimiento de su primogénito en Barcelona, el Chino Darín rompió el silencio para compartir las sensaciones de un momento que calificó como único en su vida.

Las palabras del Chino Darín tras el nacimiento de su hijo Dante.

En una charla íntima con medios de España, el actor no solo confirmó el nombre del bebé, sino que relató la odisea que protagonizó para no perderse el parto de su compañera desde hace una década, la reconocida Úrsula Corberó.

Te Podría Interesar

El Chino Darín reveló los detalles del nacimiento de Dante

La logística no fue sencilla para el hijo de Ricardo Darín, quien se encontraba trabajando en suelo rioplatense cuando el gran momento se avecinaba. “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", confesó el actor antes de emprender el regreso para cumplir con sus obligaciones.

La historia de Instagram que desató rumores sobre Úrsula Corberó y el Chino Darín Foto: Archivo
Dante es el nombre elegido por el Chino Dar&iacute;n y &Uacute;rsula Corber&oacute; para su primer hijo.

Dante es el nombre elegido por el Chino Darín y Úrsula Corberó para su primer hijo.

Para el Chino, haber estado en la sala de partos fue una victoria personal: “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”.

ursula corbero
&Uacute;rsula Corber&oacute; se encuentra recuperando energ&iacute;as tras un parto que su pareja calific&oacute; de "incre&iacute;ble".&nbsp;

Úrsula Corberó se encuentra recuperando energías tras un parto que su pareja calificó de "increíble".

Sobre los primeros vínculos con el recién nacido, el protagonista de El Reino admitió que el tiempo fue escaso pero sumamente potente. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, relató sobre este contacto inicial con Dante.

El Chino Darín compartió una foto con Úrsula Corberó que revolucionó a sus seguidores Los actores se muestran cada vez más enamorados Foto: @chinodarin
El actor argentino debi&oacute; abandonar un rodaje en Buenos Aires para volar de urgencia a Barcelona.

El actor argentino debió abandonar un rodaje en Buenos Aires para volar de urgencia a Barcelona.

Respecto al estado de salud de la inolvidable "Tokio" de La Casa de Papel, el Chino Darín llevó tranquilidad a los fanáticos de todo el mundo. Comentó que la actriz se encuentra “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”. Tras diez años de noviazgo, este nacimiento marca el hito más importante para una de las parejas más queridas y consolidadas de la industria audiovisual hispana.

Archivado en

Notas Relacionadas