El Chino Darín rompió el silencio tras ser papá: el nombre del bebé y su primera experiencia en el parto

Tras diez años de amor, la pareja de actores dio la bienvenida a Dante en una experiencia que el Chino Darín describió como "transformadora".

La palabra del Chino Darín tras el parto de Úrsula Corberó. / Captura de X

El clan Darín vive horas de pura intensidad y emoción tras la llegada del nuevo integrante de la familia. Apenas dos días después del nacimiento de su primogénito en Barcelona, el Chino Darín rompió el silencio para compartir las sensaciones de un momento que calificó como único en su vida.

Las palabras del Chino Darín tras el nacimiento de su hijo Dante. En una charla íntima con medios de España, el actor no solo confirmó el nombre del bebé, sino que relató la odisea que protagonizó para no perderse el parto de su compañera desde hace una década, la reconocida Úrsula Corberó.

El Chino Darín reveló los detalles del nacimiento de Dante La logística no fue sencilla para el hijo de Ricardo Darín, quien se encontraba trabajando en suelo rioplatense cuando el gran momento se avecinaba. “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", confesó el actor antes de emprender el regreso para cumplir con sus obligaciones.

La historia de Instagram que desató rumores sobre Úrsula Corberó y el Chino Darín Foto: Archivo Dante es el nombre elegido por el Chino Darín y Úrsula Corberó para su primer hijo. Archivo MDZ Para el Chino, haber estado en la sala de partos fue una victoria personal: “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”.

ursula corbero Úrsula Corberó se encuentra recuperando energías tras un parto que su pareja calificó de "increíble". @alejandraloaiza.photo Sobre los primeros vínculos con el recién nacido, el protagonista de El Reino admitió que el tiempo fue escaso pero sumamente potente. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, relató sobre este contacto inicial con Dante.