Pilar Smith reveló en LAM la fecha donde el futbolista y la cantante sellarán su amor.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentran planeando un casamiento de ensueño y en un hermoso lugar. Pilar Smith, panelista de LAM, confirmó lo más importante de la boda, que es sin lugar a dudas la fecha donde ambos darán el "Sí, quiero".

La periodista comentó que "en un primer momento se hablaba de que el casamiento iba a ser en diciembre del 2025 y finalmente va a ser en diciembre del 2026, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo".

Confirmaron la fecha del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ¡El casamiento del año! Confirmaron la fecha de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Luego, agregó: "La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre porque tiene que ser cercano a la fiesta por el receso tanto en Europa como acá". El lugar que eligieron es un salón ubicado en Exaltación de la Cruz, donde también se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini.