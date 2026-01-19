Presenta:

¡El casamiento del año! Confirmaron la fecha de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Pilar Smith reveló en LAM la fecha donde el futbolista y la cantante sellarán su amor.

Ambos subirán al altar en 2026.

Foto: Instagram / @tinistoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentran planeando un casamiento de ensueño y en un hermoso lugar. Pilar Smith, panelista de LAM, confirmó lo más importante de la boda, que es sin lugar a dudas la fecha donde ambos darán el "Sí, quiero".

La periodista comentó que "en un primer momento se hablaba de que el casamiento iba a ser en diciembre del 2025 y finalmente va a ser en diciembre del 2026, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo".

Luego, agregó: "La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre porque tiene que ser cercano a la fiesta por el receso tanto en Europa como acá". El lugar que eligieron es un salón ubicado en Exaltación de la Cruz, donde también se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán en diciembre.

Sin lugar a dudas, es el casamiento del año y se espera la llegada al país de grandes figuras para acompañar este momento tan importante para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El salón cuenta con un gran predio donde los invitados estarán muy cómodos.

