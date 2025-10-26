La artista decidió contar los detalles de la estafa en su cuenta de Instagram para alertar a los seguidores.

Las estafas están a la orden del día y los famosos no están exentos de este tipo de movimientos que realizan hackers. En esta ocasión fue el turno de Vicky Xipolitakis, conocida modelo y panelista de Verónica Lozano, programa de Telefe.

"Este mensaje lo hago para que no te pase a vos. Hoy pasé un momento horrible", comenzó contando Xipolitakis respecto a la mala situación que le tocó pasar en las últimas horas. Además, dejó en claro que "me estafaron, caí, me pasó a mí también".

También, subrayó que "me escribieron desde donde entregan los pedidos, les voy a dejar el celular para que tengan cuidado, cómo es la modalidad y me dijeron 'hola Victoria Xipolitakis tenemos un paquete que te tenemos que entregar'". En ese momento ella pensó que era un compra que ella había realizado para su hijo.

Video: Vicky Xipolitakis reveló que fue estafada Dramático momento: Vicky Xipolitakis contó que fue víctima de una estafa Ella, por supuesto, le dijo que no había problema y fue allí donde la estafa entró en juego: "Me tenés que pasar un número que te va a llegar para chequear, que es el tuyo. En el WhatsApp se abre un número tipo código de estos hackers que la tienen clarísima y me dice 'pasame ese número porque con eso es tu pedido y así lo constatamos".