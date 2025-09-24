Tras una semana de controversia, el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel , "Jimmy Kimmel Live!", regresó a la cadena ABC. La cancelación temporal, que Disney calificó como una suspensión indefinida, se produjo después de que los comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk provocaran una intensa reacción política y amenazas regulatorias.

Embed - Disney levanta la censura de Jimmy Kimmel y vuelve a la televisión tras sus dichos sobre Charlie Kirk

El conflicto comenzó cuando Jimmy Kimmel , durante sus monólogos, hizo comentarios que acusaban a "la banda de MAGA" de intentar politizar y sacar provecho de la trágica muerte de Charlie Kirk . Estas declaraciones generaron una fuerte respuesta por parte del presidente Donald Trump y de figuras conservadoras.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr , advirtió públicamente que las filiales de ABC podrían enfrentar multas o la revocación de sus licencias si no se tomaban medidas contra el presentador.

La amenaza de Carr fue el detonante. Dos de los principales grupos propietarios de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar y Sinclair , anunciaron que dejarían de emitir el programa de Kimmel en sus estaciones, lo que llevó a Disney (propietaria de ABC) a suspenderlo "indefinidamente".

El regreso de Kimmel y las repercusiones

image Jimmy Kimmel en Instagram. Créditos: Instagram / jimmykimmel

La decisión de Disney de suspender el programa generó una ola de críticas y numeros rojos. La empresa perdió 4 mil millones de dólares desde la suspensión del programa.

Por otro lado, cientos de personalidades de Hollywood, incluidos actores, directores y guionistas, firmaron una carta abierta condenando la suspensión y defendiendo la libertad de expresión. La presión fue tan significativa que Disney revirtió su decisión, declarando que había mantenido "conversaciones reflexivas" con Kimmel.

Sin embargo, el regreso no ha sido sin obstáculos. El grupo Sinclair ha declarado que no emitirá el programa de Kimmel en sus estaciones afiliadas. Esta acción se produce tras exigir una disculpa de Kimmel a la familia Kirk y una donación a la organización de Kirk, Turning Point USA. Aunque el regreso del programa se interpreta como una victoria para la libertad de expresión y una postura firme de Disney frente a la presión política.