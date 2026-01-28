Luis Ventura reescribió la historia de una de las enemistades más famosas de la TV. Lejos de un conflicto laboral, sugirió una trama que nunca salió a la luz.

Durante la visita de Luis Ventura al streaming de Bondi Live, donde Ángel de Brito no dejó espacio para las evasivas, el presidente de APTRA reescribió la historia oficial de la enemistad más ruidosa de los años 2000: el quiebre definitivo entre Jorge Rial y su entonces mano derecha, Viviana Canosa.

La pregunta de De Brito fue necesaria para desarmar la versión del simple conflicto laboral. El conductor de LAM quiso saber si la salida de Canosa de Intrusos se debió meramente a términos profesionales o si existía un trasfondo oculto que el tiempo había logrado sepultar.

Lejos de esquivar la incógnita, Ventura se sinceró con una frase que cambió el tono de la entrevista, asegurando que, efectivamente, "pasó una cosa que nunca se supo".

¿Qué pasó entre Canosa y Rial? Embed - Dieron a conocer si Viviana Canosa y Jorge Rial estuvieron juntos con una contundente declaración: "Pasó..." La charla dejó de lado las anécdotas superficiales cuando De Brito decidió ir a fondo con una pregunta que muchos se hicieron durante años. El conductor quiso saber si el conflicto original se debió simplemente a una mala salida laboral del programa Intrusos o si fue por un conflicto amoroso. Lejos de evadir la consulta, Ventura fue categórico y aseguró que "pasó una cosa que nunca se supo".

Ante la intriga, de Brito insistió sobre la posibilidad de un romance entre el conductor y su entonces panelista estrella. Fue allí donde Ventura lanzó la declaración más explosiva de la jornada, sugiriendo que la tensión no nació de una relación consumada, sino de un deseo unilateral. Con sus palabras, dio a entender que "a lo mejor una parte quería y la otra no", instalando la teoría de que el quiebre profesional fue consecuencia de un rechazo personal.