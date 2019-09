Diego Torres le respondió a Coti Sorokin ante el reclamo por "Color Esperanza"

"Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio Español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción Color Esperanza. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres : Cachorro López , Coti y Yo la autoría de la canción", expresó.

"Esta canción es de las cosas mas lindas que me han pasado en el camino de la música. Es difícil explicar la alegría y el orgullo que siento cada vez que subo a algún escenario a cantarla, la felicidad de ver como una sola canción es capaz de llenar de esperanza a tanta gente en tantos países. Gracias a todos aquellos que hicieron de Color esperanza una mágica canción, una especie de 'himno' que quedará para siempre", agregó.

"Cachorro y Coti, celebremos tantas cosas buenas que le hemos provocado a tanta gente porque le debemos mucho a esta canción", concluyó al respecto Torres, quien ya había sido cuestionado por su colega cuando cantó el tema durante el Venezuela Aid Live, concierto benéfico organizado por Richard Branson en el puente internacional Las Tienditas, en el que se realizaron proclamas a favor de la libertad de Venezuela y en contra de Nicolás Maduro y su acción de bloqueo de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional.

"Lo que dijo Coti es lo que yo comenté cuando bajé del escenario y hablé con la prensa. Quise que quedara claro que yo estaba ahí cantando por una cuestión humanitaria, no política, ni acompañando ninguna intervención militar de ningún país. Me sorprendió que no me escribiera a mí directamente cuando lo ha hecho por otros motivos. Igual que él tiene la libertad de decir lo que piensa, yo también la tengo para decir lo que quiero y cantar donde quiero", sentenció al respecto.

Recordemos que Coti Sorokin volvió a disparar contra Diego Torres por la autoría de la canción Color Esperanza. En Instagram, el compositor advirtió que el periodista le había dado un pie al cantante para que aclarase que él no era el autor. Y apuntó contra Torres: "Say no more @diegotorresmusica si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...".