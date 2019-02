Detalles de la presentación de Queen en los premios Oscar

Queen tocará este domingo 24 de febrero en la 91ª ceremonia de los premios Oscar. La banda británica interpretará Bohemian Rhapsody, la canción que da nombre al biopic de Freddie Mercury en el que Rami Malek encarna al icónico cantante. La película está nominado a cinco premios de la Academia, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor montaje.

Tanto la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y el nuevo cantante del grupo, el concursante de American Idol, Adam Lambert, han confirmado en redes sociales que la música de Queen resonará en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La banda ahora se presenta con el nombre de Queen + Adam Lambert y cuenta con dos de los cuatro miembros originales, el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor. El bajista John Deacon ha decidido no actuar con sus ex compañeros desde hace años.

video

Recordemos que Bohemian Rhapsody, dirigida por Dexter Fletcher y el polémico Bryan Singer, ha sido todo un éxito entre el público y la crítica. El filme ha recaudado a nivel mundial más de 854 millones de dólares a nivel mundial. De hecho, el tema que da título a la película fue nombrada en diciembre la canción más popular del siglo XX.