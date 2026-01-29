Deslumbrante video: Ángela Torres fue elegida por Netflix para promocionar una de sus más exitosas series

La reconocida artista argentina protagoniza la última campaña de una de las producciones más vista. Descubrí el videoclip que fusiona romance clásico y estilo moderno.

La plataforma de streaming Netflix ha sumado a Ángela Torres como la cara principal para el lanzamiento de la etapa más reciente de una de sus series más famosas. A través de una pieza audiovisual que fusiona la estética de la Regencia londinense con el pop contemporáneo, la artista argentina logra introducir a la audiencia en la atmósfera de los capítulos que acaban de incorporarse al catálogo global.

El impacto de Ángela Torres en la estética de época El despliegue visual de la campaña de la serie Bridgerton se apoya en el single “Favorita”, pieza que sirve de banda sonora para ver a la cantante rodeada de un entorno de lujo y sofisticación. Esta colaboración no solo busca promocionar el contenido audiovisual, sino que establece un puente cultural entre la producción internacional y el mercado local, utilizando una puesta en escena que cuida cada detalle del vestuario y la ambientación histórica.

angela-torres-brillo-con-su-look-en-el-escenario-foto-instagramtomiraimon-CL3GZDJRQ5GSHPZD3USGZ6TPIE Ángela Torres deslumbró con el videoclip producido por Netflix. Foto: Archivo MDZ “Bajo el concepto de ‘la favorita’, Torres encarnó el espíritu romántico y sofisticado de Bridgerton, con vestuarios clásicos, climas de época y una cuidada puesta en escena, para anunciar que los nuevos episodios ya están disponibles para ver en la plataforma”, señalaron fuentes cercanas al proyecto sobre esta ambiciosa apuesta publicitaria.

La conexión entre Bridgerton y el público joven Ángela Torres se une al universo de Bridgerton: los detalles de su colaboración con Netflix Ángela Torres se une al universo de Bridgerton: los detalles de su colaboración con Netflix. Video: Instagram Netflix La decisión de la productora liderada por Shonda Rhimes de contar con una figura de gran llegada en redes sociales responde a una estrategia de fidelización generacional. Al unir el carisma de la joven intérprete con el drama de la alta sociedad británica que plantea Bridgerton, se logra un impacto orgánico que ya se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales, despertando el interés tanto de los seguidores de la serie como de los fanáticos de la música argentina.