La producción audiovisual es dirigida por Gabriel Medina y protagonizada por Daniel Hendler, Diego Cremonesi y Diego Quevedo.

Disney Plus estará estrenando nuevas series y películas a partir del mes de septiembre. Entre los estrenos se encuentra "Los Mufas: suerte para la desgracia", una serie argentina que promete arrasar en el servicio de streaming.

La nueva serie de comedia negra llega a Disney+ el viernes 12 de septiembre con todos sus episodios disponibles. Protagonizada por Daniel Hendler (Roque), Diego Cremonesi (Vicente) y Carla Quevedo (Emma) la producción se adentra en el intrigante y supersticioso universo de las personas portadoras de mala suerte, conocidas popularmente como “mufas”.

Realizada por Kapow y basada en una idea de Sebastián Borensztein, "Los Mufas: suerte para la desgracia" cuenta también con la participación especial de Osmar Núñez (Valerga) y Pilar Gamboa (Rosario). La serie nacional promete ser uno de los estrenos más virales de la plataforma.

Video: así es la serie argentina que desembarcará en Disney+ Desembarca en Disney+ una serie argentina que promete arrasar: cuándo estrena

La historia se basa en Roque (Daniel Hendler), un periodista de fenómenos paranormales, se une al “mufa” más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida. Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor.