Denise Dumas sorprendió al revelar el maltrato que vivió en un programa de Telefe: "Lloraba"

En LAM, la modelo confesó el calvario que vivió cuando fue convocada para conducir un ciclo de Telefe.

Denise Dumas comenzó el 2026 con un nuevo desafío profesional al incorporarse como panelista a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito. Su llegada marcó un regreso pleno al periodismo de espectáculos, un terreno que conoce bien y en el que supo destacarse durante años en la televisión abierta.

Reconocida por su perfil bajo y por mantener buenos vínculos en el medio, la modelo rara vez protagoniza polémicas o críticas públicas hacia colegas. Por eso generó sorpresa cuando, al aire, decidió abrirse y recordar una experiencia laboral que definió como una de las más difíciles de su carrera y que, según confesó, hubiera preferido rechazar.

Denise Dumas en LAM Fue en LAM donde la modelo relató lo ocurrido. Captura de pantalla Youtube América TV. Todo ocurrió durante su paso por Flor de equipo, cuando fue convocada para reemplazar temporalmente a Florencia Peña. Sobre ese período, la conductora relató con crudeza lo que vivió puertas adentro del programa.

"A mi me llamaron para hacer el reemplazo de Flor Peña en Flor de equipo. La pasé horrible con casi todas en ese panel. Un día de la nada, fuera del aire, me dijeron un montón de cosas horribles, feas... que era una mosquita muerta... terrible", expresó Dumas.

Denise Dumas en Flor de Equipo Dumas aseguró que la pasó horrible cuando le tocó ser el reemplazo de Florencia Peña en "Flor de equipo". El contexto era particular: Flor Peña había dejado el ciclo en 2022 y Denise aceptó conducirlo por un plazo inicial de dos meses, hasta el lanzamiento del programa de Georgina Barbarossa. Sin embargo, el rating acompañó y el canal decidió extender su permanencia, algo que terminó prolongando una situación que, según contó, se volvió cada vez más desgastante.