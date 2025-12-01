La confesión íntima de Campi sobre su vida sexual con Denise Dumas que sorprendió: "Me encontraría desnudo..."

Ocurrió en el programa de Moria Casán. La diva acorraló al invitado con una supuesta metáfora sexual. ¿Cómo reaccionó el humorista?

Moria Casán protagonizó otro momento incómodo durante la mañana del lunes. Ocurrió en una entrevista con Martín Campilongo, conocido como Campi, la conductora llevó la conversación al terreno íntimo y logró algo inusual: dejar completamente inhibido y sin palabras al famoso humorista.

Todo comenzó cuando Moria introdujo el tema de la intimidad con una de sus frases crípticas y directas: “En la horizontalidad no hay nada que ocultar”. A partir de allí, lanzó sin anestesia la pregunta que descolocó al actor: “Ahí te habrás hecho el cuento del monito y la jirafa. Escuchame, a la mañana este chico chupando pato… me muero”.

Campi, por primera vez sin libreto La conductora, entre risas, insistió en que Campi contara en detalle la famosa metáfora, pero él prefirió esquivar la explicación, visiblemente incómodo ante la cámara. "No sé cuál es el monito…, expresó el humorista, seguido de una interrupción de Casán: "Hay que contarlo bien y es medio verdad y picante".

El momento se transformó en un insólito episodio cuando Campi admitió que se sentía “inhibido en cámara”, algo inédito para alguien de su trayectoria. Lejos de bajar el tono, Moria bromeó con la presencia de Pablo Codevila, director del canal, responsabilizándolo en tono de chiste por el pudor del invitado.

El debate sobre el mañanero Campi.jpg Campi. Créditos: Archivo MDZ Fiel a su estilo, Moria no dudó en volver a la carga con otro tema hot para la mañana: “Bueno, hablando de mañanero… mañanero sí o no, ¿cómo viene tu libido, baby?”. Campi, que ya venía luchando por mantener la compostura, negó de plano el romanticismo matutino: “No, mañanero no. Si fuera mañanero me encontraría desnudo… con la luz apagada”.