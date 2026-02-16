Denise Dumas rompió el silencio sobre Roberto Giordano en medio del caso de Jeffrey Epstein: "Re chiquitas de edad"

En medio de la polémica por la vinculación de Roberto Giordano con Jeffrey Epstein, Denise Dumas dio su testimonio en Puro Show.

La repercusión por los documentos que volvieron a poner en agenda el nombre de Jeffrey Epstein y su presunta vinculación con Roberto Giordano generó un fuerte impacto en el ambiente de la moda. En ese contexto, figuras como Luciana Salazar y Soledad Solaro contaron su experiencia trabajando con el exestilista.

Ahora, se sumó el testimonio de Denise Dumas, quien en un móvil con Puro Show se refirió a los rumores que circularon en aquellos años. "Se habló de una fiesta. De eso nunca nos enteramos, ni supimos. Yo era mayor de edad ya cuando pasaba eso", explicó la panelista de LAM, y recordó que en ese momento varias modelos eran muy jóvenes, entre ellas Nicole Neumann. "Casi todas las modelos eran más chicas", rememoró la modelo.

Jeffrey Epstein 1 Jeffrey Epstein fue un financista estadounidense acusado de liderar una red de explotación sexual de menores. Archivo La conductora expresó su desconcierto ante las versiones que salieron a la luz. "¡No lo puedo creer! No logro entender cómo fue que pasó todo eso. ¡Me parece un horror!", manifestó Dumas impactada, al tiempo que hizo foco en la situación de las chicas que llegaban desde el interior con la ilusión de iniciar una carrera.

Al repasar aquella etapa, describió un contexto en el que muchas aspirantes eran adolescentes que dependían de las agencias para instalarse en Buenos Aires. "Había chicas más chicas. Chicas nuevas que venían del interior a probar suerte como modelos. Todo eso sí pasaba. Cada agencia tenía departamentos con chicas que venían. Yo no sé si eran menores o mayores, pero sí era una época que las modelos eran re chiquitas de edad. Todo eso muy vulnerable y encima pensar en que pasaba esto... ¡ni hablar!", expreso la presentadora.